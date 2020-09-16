Адвокат Тесака: «Это спланированное убийство»

Адвокат националиста Максима Марцинкевича (он же Тесак) Иван Миронов считает его смерть заранее спланированным убийством. Он не верит, что Тесак мог покончить с собой, и просит наказать виновных в убийстве.
«Максим прошел тяжелый страдальческий путь, почти десять лет. И в тот момент, когда ему оставалось буквально полгода до свободы, он вдруг якобы взял и наложил на себя руки. Я думаю это спланированное убийство. Виновные должны получить самое жесткое наказание», — говорит Миронов в интервью «Ридусу». Заявления о самоубийстве адвокат назвал чушью.
Защитник Тесака предположил, что записку, которую показали публике, националист написал перед переходом в новое учреждение ФСИН, поскольку именно в такие моменты встает вопрос о том, что делать с вещами заключенного. Гибель Марцинкевича обязательно нужно расследовать, заключил адвокат.
16 сентября националиста Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в челябинском СИЗО. Тесак оставил предсмертную записку для жены и руководства изолятора, где извинился и объяснил, что следует дальше сделать с его вещами.
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