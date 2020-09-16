Адвокат Тесака: «Это спланированное убийство»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
фото ТАСС, марцинкевич максим
Адвокат Максима Марцинкевича уверен, что «предсмертная» записка Тесака на самом деле имела другой смысл Фото: Антон Новодержкин/ТАСС

Адвокат националиста Максима Марцинкевича (он же Тесак) Иван Миронов считает его смерть заранее спланированным убийством. Он не верит, что Тесак мог покончить с собой, и просит наказать виновных в убийстве.

«Максим прошел тяжелый страдальческий путь, почти десять лет. И в тот момент, когда ему оставалось буквально полгода до свободы, он вдруг якобы взял и наложил на себя руки. Я думаю это спланированное убийство. Виновные должны получить самое жесткое наказание», — говорит Миронов в интервью «Ридусу». Заявления о самоубийстве адвокат назвал чушью.

Защитник Тесака предположил, что записку, которую показали публике, националист написал перед переходом в новое учреждение ФСИН, поскольку именно в такие моменты встает вопрос о том, что делать с вещами заключенного. Гибель Марцинкевича обязательно нужно расследовать, заключил адвокат.

16 сентября националиста Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в челябинском СИЗО. Тесак оставил предсмертную записку для жены и руководства изолятора, где извинился и объяснил, что следует дальше сделать с его вещами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...