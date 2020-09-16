Украина готовится экстрадировать в Челябинск вора в законе Авто

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, арест, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
В Челябинске ждут экстрадиции из Украины вора в законе Автандина Кобешавидзе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Генпрокуратура РФ направила коллегам из Украины дополнительные сведения по уголовному делу 65-летнего Автандила Кобешавидзе (вор в законе по прозвищу Авто Копала), объявленному в международный розыск и задержанному в Одессе. Однако пока решение об экстрадиции не принято, сообщила URA.RU пресс-секретарь российского надзорного ведомства Анна Генералова.

«В Генпрокуратуре Украины на рассмотрении находится запрос Генпрокуратуры России о выдаче Кобешавидзе А.Н. для привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, Генпрокуратура РФ по запросу украинской стороны направила дополнительные сведения по данному делу. До настоящего времени из компетентных органов Украины не поступала информация о результатах рассмотрения запроса о выдаче Кобешавидзе А.Н.», — заявила собеседница.

По данным URA.RU, в конце прошлого года сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Фигурант дела Кобешавидзе скрылся. Его объявили в международный розыск и задержали 31 марта в Одессе. Сейчас он под арестом в Украине.

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Кобешавидзе относят к «кутаисскому клану». Он коронован в 1973 году. Его судили в советское время за кражу, бродяжничество, сопротивление представителям власти, затем — за наркотики, грабеж и мошенничество. Он освободился в 2016 году в Екатеринбурге, где обосновался с конца 1990-х годов. Однако свердловские, а затем и челябинские силовики вынудили Кобешавидзе покинуть Урал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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