В Госдуме просят наказать СМИ после скандала в храме Калининграда

Шамсаил Саралиев просит проверить работу журналистов на предмет разжигания межнациональной розни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев хочет направить в Генпрокуратуру письмо из-за разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ «громких заголовков» про осквернение православного источника в Калининграде. Своим мнением парламентарий поделился в своем telegram-канале.

«Случившееся в Калининграде осквернение святыни наших соотечественников — ужасное событие. Остроты во все это добавили СМИ, стремящиеся сделать трафик за счет громких заголовков. Они попытались демонизировать чеченский народ, который как никто другой знает цену межрелигиозного мира», — написал Саралиев.

Он пояснил, что на видео, опубликованном в соцсетях, на котором мужчины моют ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде, чеченцев нет. Однако «все мусульманское сообщество возмущено поведением подонков». В то же время депутат подготовил письмо в Генпрокуратуру РФ на предмет наличия в действиях журналистов ряда СМИ «разжигания межнациональной розни». Примеры возмутивших его заголовков Саралиев не привел.

Он подчеркнул, что не ждет уголовного преследования. «Может быть они просто поспешили, наверное, хватит административного наказания или предупреждения со стороны того же Роскомнадзора», — заключил Шамсаил Саралиев.

Ранее в интернет попало видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в часовне в Калининграде и смеются. В Союзе чеченской молодежи пообещали, что все участники мытья обуви в храмовом источнике будут найдены и принесут свои извинения. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины не являются чеченцами, назвав произошедшее полным отсутствием нравственности. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями.