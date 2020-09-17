Ургант высмеял победу тюменского коммуниста на выборах. ВИДЕО

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Иван Ургант посмеялся над кандидатом от КПРФ, одержавшим победу с шестью голосами избирателей Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Шоумен Иван Ургант высмеял победу кандидата от КПРФ Владимира Игнатова, который получил мандат депутата в поселке Московский (Тюменский район), набрав шесть голосов избирателей. Телеведущий отметил, что один из конкурентов коммуниста набрал такое же количество голосов, но победу присудили Игнатову, поскольку он раньше подал документы в избирком.

«Одержал победу именно Игнатов, а это значит, что он зарегистрировался раньше соперницы. А это означает, работает старинная тюменская поговорка, которая гласит: «Кто рано встает, тому Бог мандат подает», — заявил Ургант во время эфира программы.

Он также отметил, что всего на выборах в поселке Московский, куда баллотировался Игнатов, проголосовало всего 22 избирателя. Ранее Ургант высмеял в своей программе урок с имитацией захвата заложников в ишимской школе. Рассказывая об этой ситуации, он заявил, что «нельзя, чтобы детям с заболеванием сердца преподавали люди с заболеванием мозга».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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