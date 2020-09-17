Шоумен Иван Ургант высмеял победу кандидата от КПРФ Владимира Игнатова, который получил мандат депутата в поселке Московский (Тюменский район), набрав шесть голосов избирателей. Телеведущий отметил, что один из конкурентов коммуниста набрал такое же количество голосов, но победу присудили Игнатову, поскольку он раньше подал документы в избирком.
«Одержал победу именно Игнатов, а это значит, что он зарегистрировался раньше соперницы. А это означает, работает старинная тюменская поговорка, которая гласит: «Кто рано встает, тому Бог мандат подает», — заявил Ургант во время эфира программы.
Он также отметил, что всего на выборах в поселке Московский, куда баллотировался Игнатов, проголосовало всего 22 избирателя. Ранее Ургант высмеял в своей программе урок с имитацией захвата заложников в ишимской школе. Рассказывая об этой ситуации, он заявил, что «нельзя, чтобы детям с заболеванием сердца преподавали люди с заболеванием мозга».
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