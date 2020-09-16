16 сентября 2020
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Крупные города ЯНАО лидируют по числу новых случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьск и Салехард показали наибольший суточный прирост по COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в ЯНАО подтвердился у 62 человек. При этом, как сообщает региональный штаб по борьбе с распространением COVID, наибольшее число заболевших вновь показали крупные города — Салехард и Ноябрьск.

В Ноябрьске за сутки COVID подтвердился у 13 человек, в окружной столице — сразу у 16 пациентов. «62 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период — 14 282), — говорится в сводке оперштаба. — 16 человек выздоровели (за весь период — 13 224)».

В Новом Уренгое, ранее считавшимся эпицентром пандемии в ЯНАО, коронавирус подтвердился у четырех человек. Еще четыре заболевших — вахтовики на месторождениях и объектах, остальные случаи — в других населенных пунктах округа.

По состоянию на 17 сентября в больница остаются 352 пациента с COVID-19 и внебольничными пневмониями, семеро из них — с тяжелом состоянии. Еще троим требуется поддержка ИВЛ.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности по коронавирусу продлен в ЯНАО до 1 октября. В регионе действует масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах, самоизоляция для лиц старше 65 лет и группы риска, вахтовикам ограничены все не связанные с работой контакты, запрещены массовые мероприятия.

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