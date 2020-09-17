Россия возобновит авиасообщение еще с одной страной

До конца месяца Россия может открыть границы с Южной Кореей. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
«Мы обсуждаем эту возможность и недавно направили в российское министерство транспорта предложение с конца сентября возобновить рейсы, операторами которого являются Korean Air и „Аэрофлот“», — заявил ТАСС представитель ведомства Хван Сон Пхиль. Он уточнил, что предложение о возобновлении авиасообщения между корейским аэропортом Инчхон и Москвой Россия направила еще в июле.
Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта. Решение было связано с распространением коронавируса в мире. С августа РФ открывает границы с Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Швейцарией, Польшей и Грецией, передает «Национальная служба новостей». Однако открывать границы с другими странами Европы пока преждевременно, считают в МИД России.
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