16 сентября 2020
15 сентября 2020

В ЯНАО украсили «заплатами» новую дорогу. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, автодорога, ремонт дороги
Дорога из Харпа в Лабытнанги была капитально отремонтирована в прошлом году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместо того чтобы отремонтировать проблемные участки трасс в ЯНАО, дорожные службы начали «латать» дорогу, на которой уже положили свежее покрытие. Видеозапись украшенной «заплатками» дороги из Харпа в Лабытнанги разместила в Instagram одна из местных жительниц.

По словам пользовательницы по имени Екатерина, в прошлом году этот же участок был капитально отремонтирован и до недавнего времени был в идеальном состоянии. «Хотелось бы, чтобы деньги, выделенные на ремонт дорог, были все-таки потрачены на ремонт тех участков, которые в этом нуждаются», — написала Екатерина в сториз.

Оперативно получить комментарии о необходимости ремонта на указанной дороге не удалось. На вопросы, заданные представителям окружных властей, к моменту публикации ответ не поступил.

Ранее неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства стало причиной отставки директора окружного дептранса Максима Першикова. В настоящее время объявлен конкурс на замещение должности, временно руководит ведомством зам директора дептранса Наталья Сагун.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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