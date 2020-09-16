Дорога из Харпа в Лабытнанги была капитально отремонтирована в прошлом году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместо того чтобы отремонтировать проблемные участки трасс в ЯНАО, дорожные службы начали «латать» дорогу, на которой уже положили свежее покрытие. Видеозапись украшенной «заплатками» дороги из Харпа в Лабытнанги разместила в Instagram одна из местных жительниц.

По словам пользовательницы по имени Екатерина, в прошлом году этот же участок был капитально отремонтирован и до недавнего времени был в идеальном состоянии. «Хотелось бы, чтобы деньги, выделенные на ремонт дорог, были все-таки потрачены на ремонт тех участков, которые в этом нуждаются», — написала Екатерина в сториз.

Оперативно получить комментарии о необходимости ремонта на указанной дороге не удалось. На вопросы, заданные представителям окружных властей, к моменту публикации ответ не поступил.

Ранее неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства стало причиной отставки директора окружного дептранса Максима Першикова. В настоящее время объявлен конкурс на замещение должности, временно руководит ведомством зам директора дептранса Наталья Сагун.