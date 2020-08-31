Плохое состояние дорог в ЯНАО привело к отставке директора департамента транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Временно исполняющей обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталье Сагун придется завершать Год дорог. При этом осведомленные источники URA.RU во властных структурах сообщили, что чиновница наверняка не получит этот пост, несмотря на опыт руководства дептрансом.

«Сагун будет исполнять обязанности директора, для нее это не в новинку, так уже не раз бывало в отсутствие постоянного руководителя дептранса, когда ее оставляли за старшую, — рассказали собеседники агенства. — Первый зам работала в дептрансе еще до Першикова и даже до Султанова (Альберт Султанов, глава дептранса в 2016—2017 годах — прим. ред.), несколько раз назначалась врио на период смены власти в департаменте». Учитывая, что кандидата на должность окружного главы госстойнадзора искали три месяца, Год дорог почти наверняка завершать будет Сагун.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил об отставке главы дептранса Максима Першикова, руководившего ведомством с февраля 2018 года. Причиной отставки стал провал дорожного строительства и неудовлетворительное состояние ямальских трасс.

По словам главы региона, будет проведена открытая конкурсная процедура, по результатам которой назначат нового руководителя. Параллельно в ЯНАО будет создана новая структура, которая займется проблемами дорожного фонда.

Официальных комментариев по назначению Сагун врио главы дептранса получить не удалось. Но источники заостряют внимание на том, что Дмитрий Артюхов предпочел конкурсную процедуру имеющемуся кадровому резерву.