Инсайд: вора из Нижневартовска прочат на роль смотрящего по ХМАО

Вопрос со смотрящим по ХМАО встал после внезапной гибели Зятька на прошлой неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Известного в криминальных кругах вора в законе Раджика Нижневартовского (Ражидина Михралиева) с высокой долей вероятности «назначат» на должность смотрящего за территорией ХМАО. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, связанный с работой силовиков.

«После смерти Владимира Зятькова (Зятек погиб при столкновении с баржей в Сургуте), должность смотрящего за ХМАО стала вакантной, но так вечно продолжаться не может. По воровской традиции, новый ответственный за территорию должен быть определен через 40 дней после смерти Зятька, то есть 19—20 октября. Вариантов у воров немного — Ткач Няганьский (Андрей Ткаченко — прим. ред.) или Раджик Нижневартовский. У Раджика шансов больше», — объясняет инсайдер.

Эту информацию подтверждает и другой источник URA.RU. «Раджика, как и Ткача, короновал Зятек. Но у Ткача есть минус — он был связан с властью, участвовал в PR-акциях „Единой России“, что не прибавляет ему авторитета. Его готовили на роль смотрящего за Свердловской областью, но именно за связь с властью кандидатуру отмели. Так же будет и сейчас», — считает информатор агентства.

После неожиданной гибели в Сургуте Зятька в преступном мире с тревогой ждут начала передела сфер влияния на территории Западной Сибири. При этом силовики будут вмешиваться в этот процесс, только если дело дойдет до открытых столкновений.