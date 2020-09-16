16 сентября 2020

Глава свердловского минздрава меняет заместителя на товарища

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов пригласил в свою команду замглавврача больницы, которой руководил Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, работающий в этом статусе с конца июля, определился, кто займет место Анастасии Есиной на посту его заместителя. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Карлов пригласил в свою команду Андрея Шастина, заместителя главврача детской горбольницы №9, которую нынешний министр возглавлял до перехода в правительство.

«Есина в скором времени покинет свой пост. Ее место займет Шастин, с которым министр хорошо знаком по работе в девятой больнице», — поделился инсайдер. Представитель свердловского минздрава в разговоре с URA.RU отметил, что на текущий момент официальной информации о возможной кадровой перестановке нет.

Информация о скорой отставке Есиной, которая работает на посту замминистра с марта 2018 года, впервые появилась в конце августа. Ее должность является одной из ключевых: Есина отвечает за госзакупки, кадровую политику, а также медицинские аспекты в ходе реализации нацпроектов. Ранее URA.RU сообщало, что новым куратором госзакупок в ведомстве может стать помощник прокурора Екатеринбурга Александр Бобров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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