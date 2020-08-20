В министерстве здравоохранения Свердловской области, которое в конце июля возглавил Андрей Карлов, ждут кадровые перестановки. Ожидается, что свой пост в ближайшее время покинет замминистра Екатерина Есина. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника, близкие к министерству.
«Карлов собирает новую команду, есть понимание, что Есина в нее не вписывается», — сообщил инсайдер. В пресс-службе министерства в ответ на запрос URA.RU заявили, что пока не располагают информацией об отставке Есиной.
Екатерина Есина работает в миздраве с марта 2018 года. Она руководит закупками, кадровой политикой, а также курирует медицинские аспекты в ходе реализации нацпроектов. Кто займет пост Есиной, пока неизвестно.
Андрей Карлов занял пост министра после отставки Андрея Цветкова. Он покинул свой пост после приезда главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, который раскритиковал работу медучреждений региона.
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