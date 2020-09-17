Как уральские металлурги изменят легендарный театр Москвы

Игорь Кудряшкин стал председателем Совета попечителей МХАТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын и коммерческий директор компании Игорь Кудряшкин стали первыми членами Совета попечителей МХАТ. При поддержке металлургов будет поставлено четыре премьеры, посвященных истории России и ее народа, заявил на открытии 123-го театрального сезона художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

«В течение 2020 года УГМК выделит театру 100 млн рублей. На эти деньги будет поставлено четыре премьеры из 20: „У премьер-министра мало друзей“, посвященная [председателю Совета министров Российской империи] Петру Столыпину, „Нюрнбергский вальс“, „Лавр“ по книге Евгения Водолазкина и „На дне“. Надеюсь, помощь МХАТу от компании станет заделом на культурное восстановление России», — заявил он.

Эдуард Бояков (справа) заявил, что при поддержке кампании будет организовано четыре спектакля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Игорь Кудряшкин, присутствовавший на мероприятии, отметил, что УГМК надеется на долгосрочное сотрудничество с театром. «Мы хотим поддерживать тех, кто поможет выяснить, кто мы такие, откуда, куда идем, какие задачи перед нами стоят. МХАТ превращается из простого театра в грандиозный проект, и мы будем поддерживать его. Мы поддержим то, что воссоздает православие, историческую науку, историю нашего народа», — пояснил коммерческий директор компании.

Козицын и Кудряшкин — не первые уральцы, которые связаны с театром. Осенью прошлого года на пост исполнительного директора МХАТ перешла бывший начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.