Депутат Госдумы от ЯНАО сложил полномочия

Григорий Ледков досрочно отказался от депутатского мандата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков сложил полномочия. Об этом URA.RU сообщил член комиссии по мандатным вопросам Дмитрий Ионин. Ранее источники агентства сообщали, что ямальский депутат перейдет на службу в Совет Федерации.

«Комиссия удовлетворила заявление Ледкова о сложении полномочий. Во вторник будет заседание Думы, где его просьбу должны одобрить окончательно», — пояснил Ионин. По его словам, Ледков не уточнял причину своего ухода из Госдумы. «Оснований не принять заявление у нас не было», — добавил Ионин.

Получить комментарий Ледкова к моменту публикации URA.RU не удалось. Ни сам депутат, ни его помощники не ответили на звонки журналиста.

Источник URA.RU в политических кругах ЯНАО пояснил, что после ухода Ледкова у округа останется лишь один представитель в Госдуме — депутат Владимир Пушкарев. «Ледков избирался как одномандатник, и для его замещения нужны довыборы, которых, вероятнее всего, не будет», — поделился мнением инсайдер. Также Ледков одержал победу на прошедших выборах в заксобрание ЯНАО. Собеседник агентства утверждает, что политик не пойдет в ямальский парламент и передаст свой мандат 18 сентября.

Ранее источники URA.RU утверждали, что Ледков станет новым членом Совета Федерации от ЯНАО. На его кандидатуре остановился губернатор Дмитрий Артюхов, давно подыскивающий нового сенатора. Ледков сменит Александра Ермакова, о скором уходе на пенсию которого URA.RU сообщало еще в июле.