Володин: за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы

Вячеслав Володин высказался о последних решениях Европарламента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Позиция Европарламента относительно ситуации с блогером Алексеем Навальным говорит о том, что за этим инцидентом стоят иностранные спецслужбы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств», — приводит слова Володина ТАСС. Бундестаг должен объяснить, как в инциденте с Навальным замешаны их спецслужбы и чиновники, подчеркнул он.

Кроме того, Володин высказался и о решении Европарламента признать Координационный совет оппозиции Белоруссии временным представителем народа. По словам Володина, этим шагом европейцы вмешиваются во внутренние дела республики и подменивают волю белорусского народа.

Ранее депутаты Европарламента представили резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, передает телеканал 360. Так, они призвали ужесточить санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2» и немедленно запустить «независимое международное расследование» инцидента Навальным, пишет агентство Nation News.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, там Навального госпитализировали. Блогер впал в кому. За ним отправили самолет с врачами из Германии, которые положили его в больницу «Шарите» в Берлине.