Юрист: близким Навального может грозить тюремный срок

За вывоз отравляющих веществ предусмотрено уголовное наказание, напомнил Александр Грибаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Близким блогера Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылки с водой, найденные в томском отеле, может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом журналистам рассказал глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков.

«За незаконное перемещение через границу отравляющих веществ близким Навального может грозить до семи лет лишения свободы по статье 226.1 УК РФ. В том случае, если они знали, что бутылка содержит остатки отравляющего вещества. О какой-то ответственности, тем не менее, преждевременно говорить, поскольку дело не возбуждено, проводится только доследственная проверка, насколько я знаю из открытых источников», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавший перевозку Навального в Берлин, заявил, что бутылки с водой из отеля в Томске, где жил Алексей Навальный, были доставлены в Берлин немецким спасательным бортом по просьбе главы его штаба. Сотрудник ФБК Георгий Албуров, в свою очередь, сказал, что бутылки, на одной из которых впоследствии якобы нашли следы «Новичка», привезли в Германию члены семьи Навального.

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет было решено посадить в Омске, после чего Навального доставили в местную больницу, а позже перевезли в немецкую клинику Charite. В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Один из разработчиков этого яда Леонид Ринк в разговоре с RT сказал, что если бы Навального отравили «Новичком», он бы не смог выйти даже из гостиницы.