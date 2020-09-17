Европарламент признал белорусскую оппозицию властью

Европарламент назвал Координационный совет оппозиции Беларуси временным представителем народа. Об этом говорится в резолюции, принятой членами органа.
«Европарламент поддерживает мирную передачу власти и признает Координационный совет оппозиции временным представительством людей, требующих демократических изменений», — пишет Meduza. Также члены парламента не признали прошедшие в августе выборы президента страны и осудили действующую власть за насилие над мирными протестующими.
Европарламент не признает легитимность президентства Александра Лукашенко и призывает страны ЕС ввести санкции как против него, так и против чиновников, участвовавших в фальсификациях на президентских выборах. Кроме того, члены органа призвали ввести санкции против тех граждан РФ, которые оказывают поддержку Лукашенко, и заявили, что Москва «гибридно» вмешивается во внутренние дела Беларуси.
Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным. Европейские депутаты призвали заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и заморозить европейские активы тех, о ком Навальный делал свои расследования. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз не оставит ситуацию с Навальным без внимания, передает телеканал 360.
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