Европарламент признал белорусскую оппозицию властью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Лукашенко, лукашенко александр
Европарламент осудил Лукашенко за насилие в ходе мирных протестов Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Европарламент назвал Координационный совет оппозиции Беларуси временным представителем народа. Об этом говорится в резолюции, принятой членами органа.

«Европарламент поддерживает мирную передачу власти и признает Координационный совет оппозиции временным представительством людей, требующих демократических изменений», — пишет Meduza. Также члены парламента не признали прошедшие в августе выборы президента страны и осудили действующую власть за насилие над мирными протестующими.

Европарламент не признает легитимность президентства Александра Лукашенко и призывает страны ЕС ввести санкции как против него, так и против чиновников, участвовавших в фальсификациях на президентских выборах. Кроме того, члены органа призвали ввести санкции против тех граждан РФ, которые оказывают поддержку Лукашенко, и заявили, что Москва «гибридно» вмешивается во внутренние дела Беларуси.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным. Европейские депутаты призвали заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и заморозить европейские активы тех, о ком Навальный делал свои расследования. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз не оставит ситуацию с Навальным без внимания, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...