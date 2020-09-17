Соловьев узнал о бутылке вина в гостиничном номере Навального

Владимир Соловьев узнал новые детали «дела Навального» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В томской гостинице в номере блогера Алексея Навального, помимо бутылок с водой, была еще открытая бутылка вина. Об этом в эфире программы «СоловьёвLive» рассказал доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Есть дополнительная информация, которую почему-то никто не опубликовал. О ней никто не знает. Но я скажу об этом. Там была еще бутылка вина. Она была открыта, но не полностью выпита», — рассказал ведущему Владимиру Соловьеву Карнаухов.

Кроме того, журналиста заинтересовало, как люди из команды Навального, которые находились в той же гостинице, смогли попасть к нему в номер уже после того, как блогер покинул отель. Также его удивило и количество бутылок с водой в номере. «Где вы видели, чтобы в номере было три бутылки. Затем, почему они [сопровождавшие Навального люди] смогли войти в этот номер? Значит, у кого-то еще была карточка от номера Алексея? Потому что оттуда еще не выписался человек, который был в этом номере», — подытожил Соловьев.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет посадили в Омске, напоминает RT. Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ в БСМП №1. Его перевезли в немецкую клинику Charite, позже в правительстве Германии заявили, что в организме Навального якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок». Москва просила у Берлина поделиться информацией немецких специалистов, но они отказались сотрудничать.