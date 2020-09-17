17 сентября 2020

Текслер продлил карантин по COVID в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, скорая медицинская помощь, фельдшеры, коронавирус, ковид, противочумной костюм
Сегодня Алексей Текслер побывал на стройке инфекционной больницы на 450 коек, которую спешно возводят под Челябинском Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер сохранил карантин по коронавирусу, введенный в Челябинской области с началом пандемии, еще на две недели — до 4 октября. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Согласно распоряжению главы региона, режим повышенной готовности продлен до 4 октября 2020 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры смогут автоматически продлить действующие больничные.

Челябинская область находится на втором этапе снятия карантина, большая часть запретов снята. Отменены практически все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия. С 1 работают кинотеатры, школы и вузы.

Однако с начала недели в регионе растет заболеваемость. Накануне был обновлен антирекорд последних трех месяцев: за сутки заразились 80 человек, включая семерых школьников. Массовая вспышка произошла в правительстве региона, COVID проник в семью первого вице-губернатора Виктора Мамина, скончался в реанимации областной больницы глава Пластовского района Александр Неклюдов.

Строительство инфекционной больницы. Челябинск
Под Челябинском спешно возводят инфекционную больницу почти на полтысячи коек. Она должна быть готова к 1 ноября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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