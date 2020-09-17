Текслер продлил карантин по COVID в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер сохранил карантин по коронавирусу, введенный в Челябинской области с началом пандемии, еще на две недели — до 4 октября. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.
«Согласно распоряжению главы региона, режим повышенной готовности продлен до 4 октября 2020 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры смогут автоматически продлить действующие больничные.
Челябинская область находится на втором этапе снятия карантина, большая часть запретов снята. Отменены практически все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия. С 1 работают кинотеатры, школы и вузы.
Однако с начала недели в регионе растет заболеваемость. Накануне был обновлен антирекорд последних трех месяцев: за сутки заразились 80 человек, включая семерых школьников. Массовая вспышка произошла в правительстве региона, COVID проник в семью первого вице-губернатора Виктора Мамина, скончался в реанимации областной больницы глава Пластовского района Александр Неклюдов.
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