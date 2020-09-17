Челябинского активиста обвинили в избиении главы района

Число подозреваемых выросло (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нападении на главу Кусинского района (Челябинская область) Юрия Лысякова, которого избили и переехали машиной, обвинили местного активиста Игоря Сидоренко. Об этом заявил URA.RU бизнесмен Евгений Тагай, на которого ранее показал чиновник.

«Сидоренко баллотировался в депутаты по одному со мной округу, правдоруб и революционер, который часто критикует главу. Он мне пояснил, что взял мою машину, сел в нее, встретил Лысякова и все последующие события произошли с его участием. Это была импровизация со стороны Сидоренко, но я его понимаю и претензий к нему не имею. То, что он сделал, глава заслужил», — рассказал URA.RU Тагай. Ранее он заявил агентству, что его пытаются сделать крайним из-за заявлений в полицию о случаях коррупции в районной администрации.

Сам Сидоренко в разговоре с URA.RU опроверг слова предпринимателя. «Да вы что, я в этот момент был дома и узнал о происшествии из новостей! Если угодно, у меня есть алиби. Представления не имею, чего Тагай пытался добиться этим рассказом», — заявил URA.RU Сидоренко. В ГУ МВД по региону ограничились комментарием, что проводится доследственная проверка. Глава района отказался от комментариев до ее завершения.

Лысяков 10 сентября попал в травмпункт после нападения неизвестного. Мужчина в маске избил чиновника, затем проехал ему по ноге на автомобиле и скрылся.