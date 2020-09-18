Клинцевич ушел с поста сенатора

Франц Клинцевич покинул пост сенатора от Смоленской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Островский.
«Указом губернатора Алексея Островского Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ», — говорится на сайте администрации Смоленской области. Назначение вступает в силу с 18 сентября.
Полномочия Клинцевича заканчиваются в соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Начало и прекращение полномочий члена Совфеда РФ регламентирует седьмая статья этого закона.
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