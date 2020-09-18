Клинцевич ушел с поста сенатора

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Торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Преемственность поколений». Екатеринбург, клинцевич франц
Назначение нового сенатора вступает в силу с 18 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Франц Клинцевич покинул пост сенатора от Смоленской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Островский.

«Указом губернатора Алексея Островского Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ», — говорится на сайте администрации Смоленской области. Назначение вступает в силу с 18 сентября.

Полномочия Клинцевича заканчиваются в соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Начало и прекращение полномочий члена Совфеда РФ регламентирует седьмая статья этого закона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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