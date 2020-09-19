Еще один российский губернатор заразился коронавирусом

У Валерия Радаева выявлен коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«К сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — написал в описании к публикации Радаев. Болезнь протекает в легкой форме. Губернатор находится на самоизоляции и продолжает работу в дистанционном режиме.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, коронавирус подтвержден у замглавы администрации губернатора Пермского края Николая Иванова.

На сегодняшний день в России выявлено 1 097 251 заболевших коронавирусом. Тем временем в Минздраве РФ заявили, что не ожидают второй волны COVID-19, пишет RNS . Как отметил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, правильно говорить о «некотором сезонном подъеме заболеваемости». Специалист прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре—октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.