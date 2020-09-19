Познер: Запад наказывает Россию за речь Путина

Владимир Познер отметил, что не является ни сторонником президента РФ, ни оппозиционером Фото: Анна Майорова © URA.RU

Запад ввел санкции против России в качестве наказания за речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Так считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Как отметил Познер, в 2007 году в Мюнхене российское руководство в лице Путина заявило, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, и страна не будет «плясать под американскую дудку». «С тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, „наказывает“ Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — написал журналист для своего сайта. При этом Познер отметил, что для введения санкций сейчас годятся любые поводы.

Ранее Познер заявил, что ситуация с возможным отравлением блогера Алексея Навального опаснее для имиджа российских властей, чем вся его деятельность. Также журналист отметил, что сейчас США перестали быть примером для многих людей. По мнению Познера, если раньше к этой стране испытывали противоречивые чувства, в том числе и страх, то сейчас среди них появилась жалость, передает агентство Nation News.