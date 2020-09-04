Познер объяснил, как ситуация с Навальным отразится на властях РФ

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Интервью Владимира Познера с Валентином Юмашевым в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, познер владимир
Владимир Познер заявил, что теперь Алексей Навальный стал героем на Западе Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального опаснее для имиджа российских властей, чем вся его деятельность. Об этом заявил журналист Владимир Познер.

«На Западе Навальный мало кому был известен. Его фамилия упоминалась очень редко. […] А к чему привела эта ситуация? На Западе о нем узнали все, он стал „Главным оппозиционером“ России», — приводятся слова журналиста на официальном сайте «Познер Online». Из всего произошедшего Познер делает вывод, что история с Навальным гораздо хуже для власти в целом, чем вся его совокупная деятельность.

Навальному стало плохо 20 августа во время рейса из Томска в Москву. Судно экстренно посадили в Омске, там блогера госпитализировали. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине. В правительстве Германии заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок», пишет «Царьград». Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила введение санкций против России из-за произошедшего. При этом Кремль заявил, что Германия по-прежнему не предоставила доказательства отравления Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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