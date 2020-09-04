Познер объяснил, как ситуация с Навальным отразится на властях РФ

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального опаснее для имиджа российских властей, чем вся его деятельность. Об этом заявил журналист Владимир Познер.
«На Западе Навальный мало кому был известен. Его фамилия упоминалась очень редко. […] А к чему привела эта ситуация? На Западе о нем узнали все, он стал „Главным оппозиционером“ России», — приводятся слова журналиста на официальном сайте «Познер Online». Из всего произошедшего Познер делает вывод, что история с Навальным гораздо хуже для власти в целом, чем вся его совокупная деятельность.
Навальному стало плохо 20 августа во время рейса из Томска в Москву. Судно экстренно посадили в Омске, там блогера госпитализировали. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине. В правительстве Германии заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок», пишет «
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