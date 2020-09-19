19 сентября 2020

В России выявили опасную тенденцию по коронавирусу

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Тестирование в начале учебного года, по словам эксперта, выявило большое количество бессимптомных больных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С середины августа в России увеличилось число регионов, перешедших в «красную зону» по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Число „красных“ регионов с середины августа (за месяц) выросло с 12 до 20», — цитирует эксперта РИА «Новости». По словам Тавадяна, в регионы с опасной тенденцией вошли Челябинская, Брянская и Тверская области, Забайкальский, Камчатский и Алтайский края, а также Чукотский автономный округ, Северная Осетия и Тыва.

К УрФО из регионов «красной зоны» относится только Челябинская область. Желтый уровень опасности эксперт установил для Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также для ЯНАО и Пермского края. ХМАО оказался в «зеленой зоне».

Москва и Московская область также попали в «желтую зону». Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлен низкий «светло-зеленый» уровень опасности.

Градация по цветам для регионов установлена на основе индекса заболеваемости. Сам индекс показывает, сколько человек заразились от одного заболевшего вирусом. Чем выше значение, тем больше и опасность распространения вируса.

Эксперт связывает рост числа регионов «красной зоны» с началом учебного года. И, как следствие, выявлением в ходе тестирования большого количества бессимптомных больных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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