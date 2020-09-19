В России выявили опасную тенденцию по коронавирусу

С середины августа в России увеличилось число регионов, перешедших в «красную зону» по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
«Число „красных“ регионов с середины августа (за месяц) выросло с 12 до 20», — цитирует эксперта РИА «Новости». По словам Тавадяна, в регионы с опасной тенденцией вошли Челябинская, Брянская и Тверская области, Забайкальский, Камчатский и Алтайский края, а также Чукотский автономный округ, Северная Осетия и Тыва.
К УрФО из регионов «красной зоны» относится только Челябинская область. Желтый уровень опасности эксперт установил для Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также для ЯНАО и Пермского края. ХМАО оказался в «зеленой зоне».
Москва и Московская область также попали в «желтую зону». Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлен низкий «светло-зеленый» уровень опасности.
Градация по цветам для регионов установлена на основе индекса заболеваемости. Сам индекс показывает, сколько человек заразились от одного заболевшего вирусом. Чем выше значение, тем больше и опасность распространения вируса.
Эксперт связывает рост числа регионов «красной зоны» с началом учебного года. И, как следствие, выявлением в ходе тестирования большого количества бессимптомных больных.
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