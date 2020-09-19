В России резко изменилась статистика по умершим от коронавируса

Количество новых зараженных коронавирусом в России снова начало расти. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки выявлено 6148 заболевших», — сообщил оперштаб. При этом выздоровели 2895 человек. Также за сутки погибли 79 человек. Стоит отметить, что в предыдущие дни число умерших среди больных коронавирусом держалось на уровне 134 — 144 скончавшихся.
Наибольшее число заражений, у 860 человек, выявлено в Москве. Также среди рекордсменов с 214 больными оказался Санкт-Петербург. На третье место по заболеваемости вышла Московская область, там обнаружили 188 зараженных.
В регионах УрФО лидерство по количеству заражений сохраняет Свердловская область, там заразились 120 человек. За ней по заболеваемости оказались ХМАО (98) и Пермский край (71). Также коронавирус найден у жителей Челябинской области (69), ЯНАО (63), Тюменской области (62). Меньше всего прирост больных оказался в Курганской области (27).
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