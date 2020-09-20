Есть шанс, что некоторые россияне смогут зимой отдохнуть на пляже (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

К зиме могут открыться направления из России на Кубу, в Доминиканскую республику и Юго-Восточную Азию. На сегодняшний день наиболее оптимальным местом для отдыха за рубежом являются Мальдивы и ОАЭ, однако такое путешествие обойдется недешево. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей.

«Мальдивские острова и Эмираты выглядят наиболее перспективными для отдыха в новогодние каникулы, но это направление подойдут исключительно тем, у кого нет проблем с деньгами, — считает Мальцев. — Если будет хорошая эпидемиологическая ситуация, то к зиме могут открыться направления или на Кубу, или в Доминиканскую республику. Возможно возобновление авиасообщения с Юго-Восточной Азией, в частности, мы ждем остров Хайнань. Китай был первой страной, которая закрыла границы. Возможно, из Юго-Восточной Азии она и откроется первой. А Хайнань в отличие от материкового Китая автономен — его легко контролировать».

Из республик бывшего Советского Союза туристам можно обратить внимание на Белоруссию, где отдых круглогодичный. Можно задуматься об отдыхе в Киргизии и Казахстане, однако сезон, подходящий для отдыха, в этих странах уже прошел. Однако если эпидемиологическая ситуация ухудшится и россияне смогут отдохнуть только на территории страны, то велика вероятность, что отечественные санатории и курорты существенно поднимут цены на свои услуги из-за высокого спроса.

Несмотря на то, что в ряде стран Европы началась вторая волна коронавируса, резкого закрытия границ и ухудшения ситуации в сфере туризма ожидать не стоит. «В странах Европы ужесточения по эпидемиологической ситуации будут, но только в моменте. А стратегически курс Европы на снятие ограничений и открытие границ сохранится. Уверен, что как только они подавят вторую волну коронавируса — я не сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время, — этот вопрос снова станет актуальным», — заключил эксперт.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предложил сделать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции обязательной для туристов, напоминает argumenti.ru. По его словам, это может стать главным условием для путешествий между странами.

Россия начала постепенно открывать границы с другими странами с 1 августа. Сейчас разрешено сообщение с Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей, Грецией и Южной Осетией.