Россиянам грозят аресты в Таиланде из-за нового закона

Полиция Таиланда будет арестовывать иностранцев, которые не продлили туристическую визу Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским туристам в Таиланде могут грозить аресты, если местные власти дадут ход новому закону о продлении туристических виз. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

Ранее таиландское издание Bangkok Post сообщило о том, что более 150 тысяч иностранцев должны продлить туристические визы до 26 сентября, иначе им предъявят обвинения в превышении срока легального пребывания в стране. Это грозит туристам тюремным заключением или крупным штрафом. Мальцев объяснил, что на такой шаг власти пошли из-за недовольства населения: местные жители винят туристов в безработице. Также тайцы обеспокоены распространением коронавируса в стране.

«Все зависит от того, какой вектор примут власти Таиланда. Если это желание подыграть настроению местного населения, то правоохранители не будут на это [просроченные визы] реагировать. Если действительно Таиланд хочет избавиться от иностранцев, проблему быстро решат жесткими способами», — рассказал URA.RU Мальцев. По его словам, обычно россияне, проживающие в Таиланде по турвизе, — это бизнесмены или владельцы недвижимости. Вернуться в Россию они могут авиаперелетом через Арабские Эмираты, поскольку пока границы между Таиландом и РФ закрыты, передает «Ридус».

При этом Россия для Таиланда — одна из важнейших стран для развития экономики, добавил эксперт по туризму. «Таиланд — недорогая круглогодичная страна для отдыха с красивыми пляжами, Россия не нажила с ней конфликтов, поэтому у страны есть перспективы стать массовым направлением, когда начнется вакцинация и РФ выйдет из красной зоны по распространению коронавируса», — ожидает Мальцев.