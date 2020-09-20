Заместитель мэра Перми заразился коронавирусом

Виктор Агеев ушел на больничный Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев заразился коронавирусом. Чиновник заявил, что сделал тест на COVID-19, он оказался положительным.

«Сейчас Агеев находится на больничном, его заболевание протекает бессимптомно», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе мэрии Перми URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также депутат Пермской гор думы Илья Лисняк. Оба они были госпитализированы. Вирус был обнаружен также у депутата Госдумы от Пермского края Игоря Сапко и депутата краевого парламента Олега Постникова.