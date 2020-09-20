20 сентября 2020
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17 сентября 2020

Заместитель мэра Перми заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , агеев виктор
Виктор Агеев ушел на больничный Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев заразился коронавирусом. Чиновник заявил, что сделал тест на COVID-19, он оказался положительным.

«Сейчас Агеев находится на больничном, его заболевание протекает бессимптомно», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе мэрии Перми URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также депутат Пермской гор думы Илья Лисняк. Оба они были госпитализированы. Вирус был обнаружен также у депутата Госдумы от Пермского края Игоря Сапко и депутата краевого парламента Олега Постникова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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