Сбербанк изменил логотип

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Клипарт. Сургут, сбербанк
В новом логотипе «Сбербанка» исчезло слово «банк» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В новом логотипе «Сбербанка» исчезло слово «банк». При этом официальный ребрендинг финансовой организации будет представлен 24 сентября.

«Слово „банк“ уберут из названия большинства компаний экосистемы», — пишет РИА «Новости». Сам логотип представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри. Рядом с ним с геометрической фигурой написано слово «Сбер». Источники в финансовой организации отметили, что для каждой компании экосистемы «Сбербанка» будет собственный цвет логотипа.

В конце 2018 года глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что эта финансовая организация «значительно больше, чем банк», в связи с чем ей пора менять название, напоминает «Национальная служба новостей». Спустя год появилась информация, что «Сбербанк» готовится начать ребрендинг. Его стоимость эксперты оценили в 100-300 млн долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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