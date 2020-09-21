Сбербанк изменил логотип

В новом логотипе «Сбербанка» исчезло слово «банк». При этом официальный ребрендинг финансовой организации будет представлен 24 сентября.
«Слово „банк“ уберут из названия большинства компаний экосистемы», — пишет РИА «Новости». Сам логотип представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри. Рядом с ним с геометрической фигурой написано слово «Сбер». Источники в финансовой организации отметили, что для каждой компании экосистемы «Сбербанка» будет собственный цвет логотипа.
В конце 2018 года глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что эта финансовая организация «значительно больше, чем банк», в связи с чем ей пора менять название, напоминает «Национальная служба новостей». Спустя год появилась информация, что «Сбербанк» готовится начать ребрендинг. Его стоимость эксперты оценили в 100-300 млн долларов.
Сбербанк проводит ребрендинг, 24 сентября банк представит новый логотип. pic.twitter.com/QLxbiYSWVB— TVC News (@tvcplus) September 21, 2020
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