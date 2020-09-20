Полиция объяснила молчание о покушении на губернатора Шумкова

В курганской полиции не могут рассказать о якобы покушении на главу региона Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В полиции спустя почти две недели не могут предоставить комментарии по поводу достоверности информации в СМИ о якобы покушении на губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Силовики ссылаются на государственную тайну. Об этом говорится в ответе УМВД России по Курганской области на запрос URA.RU.

«Сведения о результатах оперативно-розыскной деятельности, а также об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну», — написано в официальной информации со ссылкой на Федеральный закон (№ 144-ФЗ). В полиции также рекомендовали агентству «впредь не адресовать в региональное УМВД вопросы подобного рода». В пресс-службах региональных СУ СК и УФСБ информацию не комментируют. Никаких сведений по этой теме не предоставляет и пресс-служба губернатора.

Статья о якобы готовящемся покушении на главу региона впервые появилась в СМИ 9 сентября. С тех пор ни одно силовое ведомство в Курганской области ни подтвердило, ни опровергло сведения. После долгого молчания политики и представители оппозиции посчитали информацию фейковой, связав ее появление с предстоящими выборами 13 сентября. По их версии, устрашающая информация о готовящемся покушении на Шумкова могла повлиять на снижающиеся рейтинги «Единой России» и вывести ее в лидеры.

При этом родственники молодого человека, в отношении которого якобы ведутся оперативные действия, считают, что на него оказывается давление. Супруга мужчины уверена, что его вынуждают признаться в подготовке покушения, которое он не планировал. С ее слов, давление оказывают при помощи оформленного на него ружья, которое было изъято в его квартире, но не указано в протоколе обыска.