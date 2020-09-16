Эксклюзивное интервью с женой «киллера» курганского губернатора

На губернатора Курганской области Вадима Шумкова якобы готовилось покушение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

История с якобы готовившимся покушением на губернатора Курганской области Вадима Шумкова может быть выгодна его команде, но не главе региона. Такое мнение высказала гражданская супруга мужчины, которого называют киллером. В эксклюзивном интервью URA.RU она рассказала, как задерживали супруга и призналась, к чему готовится сейчас. По просьбе собеседницы мы не называем имен.

Сообщения о том, что на губернатора Вадима Шумкова готовилось покушение, появилось 9 сентября. До сих пор официально ни одно силовое ведомство информацию не подтверждает. Пресс-служба главы региона также не публикует пресс-релиз. В пресс-службе областных СУ СК и ФСБ событие не комментируют. В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. Ответ готовится.

Курганец якобы следил за передвижениями губернатора Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Ваш муж готовил покушение на губернатора Курганской области Вадима Шумкова?

— Естественно нет. Это полный бред. Для чего ему это нужно? Я не понимаю.

— Он действительно следил за губернатором?

— Конечно, нет. Я знала, чем он занимается, я располагала бы такой информацией. У нас абсолютно доверительные отношения.

— Как вы узнали об этой истории и о том, что он может якобы быть причастен к подготовке покушения?

Сейчас подозреваемый в поджоге находится в СИЗО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Мне на днях позвонил брат, сказал, что он идет с допроса. Его с работы забрали сотрудники полиции, посадили в машину и увезли на ул. Отдыха, 90 (адрес управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области, — прим.ред.). Допрашивали про покушение, про губернатора, про телефонные звонки. Был и следователь и оперативные сотрудники. А как мне объяснили юристы, во время допроса такого быть не должно.

Во время допроса не исключено, что на него оказывали давление. Сейчас он под угрозой увольнения, потому что его просто увезли с работы. Он не знает фамилии сотрудников, кто его увез. Я узнала об этой истории от него, получается. А ранее увидела в СМИ, но не придала этому значения, и тем более не думала, что может коснуться мужа

— Где сейчас находится ваш муж и что с ним?

— Он сейчас находится в СИЗО. Его после решения суда об аресте почему-то 10 дней держали в ИВС (изолятор временного содержания). Приходили опера. Потом в нему приходили оперативники и в СИЗО. Это мне рассказал один из тех, кого выпустили из изолятора.

На мужа давят, чтобы он признался в подготовке к покушению. Иначе грозили подкинуть оружие, которое на него зарегистрировано, но не вписано в документ об обыске. На оружии его отпечатки. Но это и естественно — оружие получено законно, оно зарегистрировано, есть сейф. Но во время обыска оно куда-то пропало.

Кстати, оружие, о котором писали СМИ — это охотничье ружье «Вепрь». На него есть разрешение и оптический прицел не прикрепляется [на изъятое у подозреваемого ружье].

— Кого-то еще допрашивали? Если да, что говорят?

— Меня не допрашивали. Возможно, я следующая. Но сказать мне нечего, кроме того, что вся эта история — бред.

— Что сейчас происходит в деле о покушении?

Глава региона попал в эпицентр скандала 9 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Я не знаю есть ли это дело вообще. Я не располагаю этой информацией. Происходит пока то, что вызывали моего брата. Что будет дальше, понятия не имею, приходится только гадать. Знаю, что предъявлено обвинение в поджоге машины курганского бизнесмена, в котором он не виновен. И есть еще статья о незаконном хранении оружия, но она может отпасть — у мужа есть разрешения.

— Обращался ли ваш муж в какие-либо инстанции с жалобами?

— Обращался в прокуратуру (в пресс-службе областной прокуратуры подтвердили поступление обращения, прим. ред.) Указал, на то, что до обыска ему не предложили добровольно сдать то, что подлежит изъятию. Понятой пригласили соседку, с которой неприязненные отношения. Но самое главное из фактически четырех единиц оружия в протокол внесли три. Пригрозили, что в случае отказа от сотрудничества оружие где-то всплывет.

— Что вам говорят представители силовых ведомств? К чему вы сейчас готовитесь, что ожидаете?

— Ничего не говорят, не отвечают на заявления, для чего изъяли мои личные вещи в моей квартире. К чему готовлюсь? К чему угодно. От того, что мне по голове дадут или представители силовых ведомств захотят что-то вменить. Ожидаю давления на меня и на близких. Взяли брата, схватили можно сказать. Он эпилептик, находится на препаратах. У него серьезное заболевание. Любое потрясение может спровоцировать приступ. За него боюсь и за мужа переживаю, но не за себя.

— Кому может быть выгодна эта история?

— История может быть выгодна команде губернатора, но не ему. Самому Шумкову, мне кажется, насмешки по этому поводу только навредили. Жаль, что в этой всей странной истории на кон ради пиара поставили судьбу невиновного человека.