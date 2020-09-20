Курганцам привезли первую партию вакцины от коронавируса

Первыми вакцину от коронавируса получат курганские медики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первую партию вакцины от коронавируса привезли в Курганскую область. Об этом 21 сентября сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«В Курганскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. В регион привезли вакцину «Спутник V», которую разработали российские ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи.

Первыми в области вакцину от коронавируса получит медперсонал инфекционного госпиталя. Как объяснили представители областного департамента здравоохранения, сотрудники госпиталя находятся в группе риска, так как ежедневно контактируют с больными коронавирусом.

На 21 сентября всего в регионе обнаружили коронавирус у 3553 человек. Из них выздоровели 2835 пациентов. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.