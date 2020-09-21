Источник назвал имя нового спикера гордумы Нового Уренгоя

Выбрать спикера и вице-спикера гордумы Нового Уренгоя предстоит 24 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На первом заседании городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) 24 сентября будут избраны председатель и заместитель председателя городского собрания, говорится в опубликованной повестке. По информации источников URA.RU в политических кругах, на место спикера единороссы выдвинут Полину Шумову.

«Кандидатура Шумовой уже согласована, а поскольку большинство депутатов — единороссы, то сомневаться в избрании большинством голосов не приходится», — рассказал инсайдер URA.RU. В качестве альтернативного кандидата называют Николая Горлача — в прошлом созыве он уступил по итогам голосования Ирине Груздевой, которая возглавляла гордуму в течение последующих пяти лет.

В региональном отделении «Единой России» информацию агентства не подтвердили и не опровергли, оставив сообщения без ответа. Связаться с упомянутыми депутатами новоуренгойской гордумы по известным телефонам не удалось.

Ранее сообщалось, что экс-председатель гордумы газовой столицы Груздева, совмещавшая политическую деятельность с работой главного врача Новоуренгойской ЦГБ, сложила полномочия за день до выборов. Неделю назад Груздева также уволилась из больницы в связи с выходом на пенсию.

Шумова с апреля по сентябрь 2020 года являлась депутатом ямальского законодательного собрания. Решением регионального отделения она получила мандат сложившего полномочия Сергея Соловьева, которого считали самым богатым депутатам ЯНАО.