В Германии не могут возбудить уголовное дело по Навальному

Германия не может возбудить уголовное дело по инциденту, произошедшему с блогером Алексеем Навальным, поскольку события, связанные с ухудшением его состояния, произошли на территории России. Об этом сообщило немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
«Когда место преступления находится в России, проблематично начать расследование», — передает газета. Отмечается, что Германия может завести уголовное дело по инциденту в другой стране, только если там было совершено военное преступление.
В издании напомнили, что Германия не должна вмешиваться в дела других государств. Однако федеральное правительство обращалось в генеральную прокуратуру Карлсруэ (Германия) с просьбой возбудить уголовное дело. В ведомстве просьбу не удовлетворили, следует из данных издания.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Пилот посадил самолет в Омске, и блогера госпитализировали в местную больницу, после чего доставили в немецкую клинику «Шарите». Там врачи заявили о следах вещества из группы ядов «Новичок» в организме Навального. Однако омские медики и эксперты не обнаружили никаких следов ядов во время взятия проб. Россия запросила у Германии результаты анализов Навального, но до сих пор не получила ответа, передает RT.
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