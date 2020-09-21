21 сентября 2020

В Германии не могут возбудить уголовное дело по Навальному

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Германия не может начать официальное расследование по делу Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Германия не может возбудить уголовное дело по инциденту, произошедшему с блогером Алексеем Навальным, поскольку события, связанные с ухудшением его состояния, произошли на территории России. Об этом сообщило немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

«Когда место преступления находится в России, проблематично начать расследование», — передает газета. Отмечается, что Германия может завести уголовное дело по инциденту в другой стране, только если там было совершено военное преступление.

В издании напомнили, что Германия не должна вмешиваться в дела других государств. Однако федеральное правительство обращалось в генеральную прокуратуру Карлсруэ (Германия) с просьбой возбудить уголовное дело. В ведомстве просьбу не удовлетворили, следует из данных издания.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Пилот посадил самолет в Омске, и блогера госпитализировали в местную больницу, после чего доставили в немецкую клинику «Шарите». Там врачи заявили о следах вещества из группы ядов «Новичок» в организме Навального. Однако омские медики и эксперты не обнаружили никаких следов ядов во время взятия проб. Россия запросила у Германии результаты анализов Навального, но до сих пор не получила ответа, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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