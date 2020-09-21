Курганский бизнесмен, обанкротивший 27 компаний, списывает долги

После ликвидации 27 компаний экс-курганский бизнесмен Игорь Потютьков банкротится Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Арбитражный суд Курганской области рассмотрит заявление налоговой о банкротстве предпринимателя Игоря Потютькова, который уехал из Кургана. На его счету 27 ликвидированных компаний. Информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда.

Заявление о признании должника банкротом подано налоговой, так как предприниматель накопил долг. «Признать обоснованными и включить в реестр требований кредиторов третьей очереди Потютькова Игоря Васильевича требования ФНС России в размере 2 070 658 руб. 57 коп., в том числе основной долг — 1 796 488 руб. 35 коп., пени — 274 170 руб. 22 коп.», — говорится в определении суда о принятии заявления.

Заявление оставалось без движения с начала августа. Налоговой необходимо было уточнить сумму задолженности. После устранения замечаний заседание было намечено на 2 ноября.

Получить комментарии Потютькова URA.RU не удалось. Номер телефона был постоянно занят. Ранее бизнесмен пояснил агентству, что давно не живет в Кургане и ему не интересно, что тут происходит. По открытым данным, Потютьков владел 27 компаниями, которые были ликвидированы. Помимо Кургана они были зарегистрированы в Тюмени и Москве. Со слов коллег предпринимателя, они не раз слышал о списании долгов через банкротство от самого Потютькова.

В сентябре 2016 года арбитражный суд Севастополя признал Потютькова банкротом по заявлению Сбербанка. В феврале 2017 года дело о банкротстве закрыли, стороны заключили мировое соглашение.