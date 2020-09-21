Инсайдер: вслед за главой района ЯНАО уходят заместители

В Пуровском районе могут освободиться должности первого заместителя и заместителя мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Два высокопоставленных чиновника администрации Пуровского района оставляют свои должности после ухода мэра Андрея Нестерука, сообщают инсайдеры URA.RU. По информации собеседников агентства, на пенсию собирается первый заместитель главы Евгений Мезенцев, а продление контракта Олега Микрюкова оказалось под вопросом.

«Мезенцева на рабочем месте нет, ранее он собирался выходить на пенсию, так что возможно, эти два события как-то связаны, — рассказал источник в Пуровском районе. — По поводу Микрюкова в администрации говорят, что контракт с ним якобы не продлен». По словам источника, что на рабочем месте Микрюкова уже был замечен другой сотрудник — вероятно, исполняющий обязанности.

В районной администрации слова инсайдеров агентства официально не подтверждают. «Насколько мне известно, Мезенцев взял на эту неделю отпуск, — рассказала представитель районной администрации Ирина Аракелова. — Микрюков на месте и уходить никуда не собирается».

Собеседница подчеркнула, что вопросы заключения контрактов с муниципальными служащими будут решаться главой района после официального вступления в должность. Ориентировочно это произойдет во второй половине октября.

В настоящее время на должность главы района объявлена конкурсная процедура. Обязанности мэра исполняет Антон Колодин, ранее работавший в департаменте природного и ресурсного регулирования. Бывший глава района Андрей Нестерук сложил полномочия в связи с избранием в региональный парламент.