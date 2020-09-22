В учениях ПВО под Екатеринбургом участвуют новейшие комплексы

В совместных учениях сил ПВО и радиотехнических войск ЦВО под Екатеринбургом принимают участие новейшие мобильные радиолокационные комплексы «Небо-М», а также расчеты зенитных ракетных систем С-300. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«В рамках первого этапа тактического учения боевые расчеты С-300 и „Небо-М“ совершили марши на расстояние до 100 километров, выполнили развертывание, маскировку позиций и заступили на учебно-боевое дежурство по охране воздушного пространства в уральской зоне ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО.
Цель учений: отработка взаимодействия при обнаружении, опознавании и уничтожению высокоскоростных аэродинамических целей, роль которых будут выполнять истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты разведчики Су-24МР.
В учениях задействованы 11 самолетов, более 50 единиц наземной техники и 200 военнослужащих.
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