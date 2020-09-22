В учениях ПВО под Екатеринбургом участвуют новейшие комплексы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, зенитно-ракетный комплекс, 201военная база
Развернутый комплекс С-300 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В совместных учениях сил ПВО и радиотехнических войск ЦВО под Екатеринбургом принимают участие новейшие мобильные радиолокационные комплексы «Небо-М», а также расчеты зенитных ракетных систем С-300. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В рамках первого этапа тактического учения боевые расчеты С-300 и „Небо-М“ совершили марши на расстояние до 100 километров, выполнили развертывание, маскировку позиций и заступили на учебно-боевое дежурство по охране воздушного пространства в уральской зоне ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО.

Цель учений: отработка взаимодействия при обнаружении, опознавании и уничтожению высокоскоростных аэродинамических целей, роль которых будут выполнять истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты разведчики Су-24МР.

В учениях задействованы 11 самолетов, более 50 единиц наземной техники и 200 военнослужащих.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...