Виссариона, называющего себя воплощением Христа, задержали сегодня утром (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидерам «Церкви последнего завета» (секты Виссариона) планируется предъявить обвинение по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием). Об этом сообщает Следственный комитет России.

«[Руководители секты] привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью», — приводит издание «Подъем» версию следствия.

Задержание главы секты Сергея «Виссариона» Торопа и его сподвижников — это только начало долгой истории, уверен адвокат, член российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Корелов. В разговоре с URA.RU он отметил, что Тороп обогатился благодаря обману тысяч людей.

«Называл себя Виссарионом, воплощением Христа. Вокруг него собралось, по разным данным, от 3 до 5 тысяч человек. В этой секте процветает произвол и насилие над людьми: плохие условия жизни, плохое пропитание, у многих возникают болезни на этой почве», — отметил Корелов.

Ранее силовики задержали Торопа в Красноярском крае в устроенной им обители «Город Солнца». Также задержаны другие члены секты — Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Местные жители рассказали, что сектантов увезли на вертолете.

Секта «Церковь последнего завета» создана в 1991 году. Тороп, бывший инспектор ДПС и слесарь, провозгласил себя воплощением Иисуса Христа, передает телеканал 360. Последователи секты верят в реинкарнацию, живут ожиданием конца света. Филиалы организации есть в Казахстане, Латвии, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, США и Германии.