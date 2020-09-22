В России ввели дополнительные выплаты на детей

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Клипарт. Курган, дети, отец с детьми
На выплаты за третьего ребенка кабмин выделил более 2,5 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

На дополнительные выплаты российским семьям, в которых родился третий ребенок, из федерального бюджета выделено более 2,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 22 сентября, глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще 2,58 миллиарда рублей», — говорится в документе. Средства поступят в 36 регионов России. Ранее кабмин дополнительно выделил 1,7 млрд рублей на пособия на третьего ребенка. Всего на эти выплаты в 2020 году направлено более 50 млрд рублей.

Ежемесячные пособия будут выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнился три года. При этом они распространяются на последующих детей.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России предложили сделать бессрочными «детские» выплаты для безработных родителей, сообщает «Царьград». В социальных сетях идею раскритиковали, указав, что родители перестанут искать работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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