Адвокат рассказал, как спастись от секты

Корелов подчеркнул, что нельзя оспаривать взгляды попавшего в секту Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Чтобы не попасть под влияние секты, нужно относиться с недоверием к тем, кто противопоставляет себя традиционному обществу. Об этом URA.RU рассказал адвокат, член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Корелов.

«Чтобы не попасть в секту, нужно сохранять здоровое недоверие к любой организации, которая противопоставляет себя традиции», — рассказал Корелов. Он добавил, что нельзя доверять и тем, кто утверждает, что имеет сверхъестественные способности.

Чтобы помочь тому, кто уже попал в секту, нельзя терять контакт с ним, подчеркнул Корелов. Он уточнил, что не стоит оспаривать взгляды попавшего в секту. Необходимо поддерживать дружеские отношения с ним. Но следует обратиться в полицию и к психологу. «Они определят, есть ли у человека психическое отклонение или он просто запутался и попал под чье-то влияние», — добавил Корелов.

Ранее силовики задержали главу секты Сергея «Виссариона» Торопа и его сподвижников, передает телеканал 360. Их обвиняют в психологическом насилии. «Церковь последнего завета» организована в 1991 году и включает от трех до пяти тысяч сторонников.