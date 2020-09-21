Назначение главы самого проблемного департамента ЯНАО затягивают

Дорожный департамент Ямала останется без постоянного главы до ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новый директор департамента дорожного хозяйства ЯНАО будет назначен не раньше 30 октября. Такое решение приняло окружное правительство, продлившее конкурс на выбор будущего главы ведомства. Соответствующий документ опубликован на сайте ямальской администрации.

«Аппарат губернатора ЯНАО сообщает, что прием заявок от кандидатов для участия в конкурсе <…> продлен до 5 октября 2020 года», — говорится в распоряжении. До 20 октября кандидатов будут отбирать дистанционно, затем наступит очный этап, который продлится до 30 октября. В последний день правительство ЯНАО огласит имя нового директора департамента.

Предыдущий глава ведомства Максим Першиков был уволен в начале сентября. Решение о его уходе принял губернатор Дмитрий Артюхов по итогам большой поездки по городам округа. В ходе турне глава Ямала остался крайне недоволен плохим состоянием дорог в регионе, говорили источники URA.RU.

В настоящий момент обязанности директора временно исполняет экс-заместитель Першикова Наталья Сагун. Ранее ямальские власти планировали найти нового постоянного руководителя к 16 октября.