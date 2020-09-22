Путин досрочно прекратил полномочия губернатора-долгожителя

Путин освободил от должности губернатора Белгородской области, занимавшего пост с 1993 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Чиновник занимал этот пост с 1993 года и считается долгожителем среди глав региона.

«Постановляю принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Евгения Степановича по собственному желанию», — говорится в указе президента. Постановление вступило в силу 22 сентября.

О своем добровольном уходе с поста белгородский губернатор сообщил на прошлой неделе. Причиной ухода Савченко назвал переход на пост депутата областной думы. По сообщению регионального парламента, экс-губернатора Белгородской области во вторник наделили полномочиями члена Совета Федерации.

Савченко, которому исполнилось в этом году 70 лет, считался долгожителем среди российских губернаторов: он занимал пост главы региона с 1993 года, его назначил президент Борис Ельцин. Во время всех выборов главы региона с 1999 года Савченко одерживал победу с большим отрывом по голосам избирателей.

Обновлено в 14.45: временно исполняющим обязанности белгородского губернатора назначен первый заместитель Савченко Денис Буцаев. Ему 43 года. Первым вице-губернатором Буцаев стал 17 сентября, когда Евгений Савченко впервые объявил о своей отставке.