В Кремле ответили на прогноз по губернаторским отставкам

Отставки губернаторов могут осложнить ход избирательной кампании в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кремль не прогнозирует сокращение числа отставок губернаторов осенью 2020 года и весной 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что «все зависит от развития ситуации и от решений, которые принимаются руководителями регионов».

«Вряд ли можно говорить о том, что будут какие-то дозированные отставки, что их будет больше или меньше. Можно только прогнозировать, но об этом нельзя говорить с большой долей вероятности», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что губернаторских отставок этой осенью и весной следующего года будет мало. Дело в том, что последующие за ними выборы губернаторов станут излишними, учитывая, что в 2021 году в стране будут избираться депутаты Госдумы. Между тем 22 сентября президент Владимир Путин уже подписал прошение об отставке белгородского губернатора Евгения Савченко.