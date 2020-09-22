Минэкономразвития: когда представят план восстановления экономики

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, решетников максим
Максим Решетников заявил, что среднесрочный план достижения целей еще дорабатывается Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Общенациональный план восстановления экономики будет представлен на заседании правительства 23 сентября. Об этом, выступая на заседании комитета Совфеда по экономической политике, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Завтра на [заседании] правительства есть установка рассмотреть общенациональный план восстановления экономики. <…> Но предусмотренные в нем меры реализованы уже более чем наполовину. А к 30 октября уже представим единый план достижения общенациональных целей», — заявил министр.

Первая редакция плана восстановления экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, была представлена президенту РФ Владимиру Путину премьер-министром Михаилом Мишустиным еще 2 июня. Глава государства предложил взять этот документ за основу и доработать. Затем в Кремле пояснили, что план необходимо «насытить конкретными предложениями, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний».

Работа над нацпланом, как писало URA.RU, сопровождалась борьбой политических групп вокруг его содержания — они стремились включить в него выгодные для себя предложения. Ожидалось, что новую его версию правительство представит 19 июня, но этого не произошло. О том, что новая редакция документа все же была представлена президенту, в сентябре сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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