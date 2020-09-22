Бюджет области потеряет более 36 млрд рублей из-за коронавируса Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор объявил размеры потерь от коронавируса — в Тюмени продали здание за рубль — СК выяснил причину взрыва в квартире — присяжные вынесли приговор банде. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Подсчитаны потери бюджета от коронавируса

Бюджет области может потерять около 20% или 36 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

В Тюмени за один рубль продали исторический памятник

Здание — исторический памятник культуры 1903 года постройки в Тюмени продали за один рубль. Новый собственник должен будет в течение пяти лет отреставрировать здание. За участок под домом компания отдала 17,5 млн рублей.

Следственный комитет назвал причину взрыва в квартире

Взрыв газа в тюменской многоэтажке вечером 20 сентября произошел из-за неосторожных действий с газопроводом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Суд присяжных вынес приговор убийцам двух человек

Вынесен приговор четырем жителям области, которые в 2019 году устранили своего друга, который планировал раскрыть информацию об убийстве, ранее совершенным одним из участников банды.