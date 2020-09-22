22 сентября 2020
21 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 23 сентября. Стали известны потери бюджета региона, суд вынес приговор банде убийц

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Бюджет области потеряет более 36 млрд рублей из-за коронавируса Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор объявил размеры потерь от коронавируса — в Тюмени продали здание за рубль — СК выяснил причину взрыва в квартире — присяжные вынесли приговор банде. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Подсчитаны потери бюджета от коронавируса

В Тюмени за один рубль продали исторический памятник

Следственный комитет назвал причину взрыва в квартире

Суд присяжных вынес приговор убийцам двух человек

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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