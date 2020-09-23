В России открыли революционный антибиотик

Ученые нашли вещество, способное уничтожить большинство инфекций Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российские ученые нашли универсальный природный антибиотик, который преодолевает устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Это открытие является совместной работой исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других научно-исследовательских институтов страны.

«Найденное вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами», — пишут авторы открытия в исследовании, опубликованном в журнале Applied Biochemistry and Microbiology. Речь идет о пептиде эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. Его главная терапевтическая особенность — универсальность воздействия, уточняет РИА «Новости». Среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А — опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибные инфекции.

Ранее российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» нашли молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Также исследователи установили, что альтернативой ИВЛ являются ингаляции гелий-кислородной смесью, передает телеканал 360.