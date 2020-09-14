В России обнаружили средство от любого вида коронавируса

Ученые обнаружили молекулу микроРНК, которая тормозит размножение коронавирусов в организме Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» нашли молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PeerJ.

«Мы обнаружили, что у микро-РНК miR-21-3p большой потенциал для связывания со всеми человеческими коронавирусами», — приводит слова одного из авторов исследования Степана Нерсияна ТАСС. Ученые объяснили, что при попадании любого коронавируса в организм молекулы miR-21-3p замедляет размножение инфекции, так как вирус «накапливает» их в своем геноме.

Этим следует воспользоваться в борьбе с COVID-19, считает Нерсиян. Например, можно искусственным образом увеличить концентрацию молекул miR-21-3p в организме зараженного или же, наоборот, заблокировать их выработку. Гипотезы российских ученых будут проверены в опытах на животных.

Ранее ученые из Massachusets General Hospital обнаружили инструмент прогнозирования вспышек COVID-19. Они установили, что за несколько недель до заболевания коронавирусом люди писали поисковые запросы в Google на тему проблем с желудочно-кишечным трактом и потерей аппетита. Исследователи обнаружили наиболее сильную корреляцию между возросшим интересом к этим темам и ростом числа зараженных COVID-19, пишет «Царьград». Тем временем российской вакциной от коронавируса заинтересовались уже в 50 странах, передает телеканал 360.