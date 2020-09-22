Министры и депутаты в Пермском крае заразились коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 сентября — 287-й день с момента выявления коронавируса и 197-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 115 810 (+6 215) зараженных коронавирусом. В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 9 225 (+72) человек, выздоровело 6 371 (+45) заразившихся, умерло от коронавируса — 255.

В Пермском крае растет число заразившихся коронавирусом. Последние три дня в крае выявлено 70 и более зараженных. Большая часть инфицированных проходит лечение в больницах, сообщает региональный Минздрав . Так, по данным на 22 сентября 64 человека проходят лечение в больницах и только 8 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей (21 сентября — 57 в больнице, 13 — на дому, 20 сентября — 59 в больнице, 12 — на дому). Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, а коэффициент распространения инфекции — 1,08 (на 21 сентября — 1,1).

Пермский Дмитрий Махонин, заразившийся коронавирусом, продолжает руководить регионом из больницы. О ходе лечения главы Прикамья рассказал его пресс-секретарь Станислав Шубин. Он отметил, что Махонин принимает антибиотики, ему ставят капельницы и делают ингаляции. Кормят губернатора так же, как и всех остальных пациентов краевой клинической больницы. Для проведения рабочих совещаний Махонину разрешено пользоваться ноутбуком.

Коронавирус не обошел стороной и министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова. Чиновник 21 сентября почувствовал недомогание. Результаты теста подтвердили у Батмазова наличие коронавирусной инфекции. Известно, что министр лечится дома, заболевание проходит у него бессимптомно.

Еще один депутат законодательного собрания Прикамья заразился коронавирусом. Мария Коновалова сообщила, что пропустит ближайшее заседание парламента, поскольку лечится в Пермской краевой клинической больнице. Об этом она рассказала своей странице в Facebook. Коновалова отметила, что чувствует себя удовлетворительно и «полностью доверяет плану лечения медиков». Сообщалось также, что COVID-19 выявлен у депутата краевого парламента Олега Постникова.