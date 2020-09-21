В пермском правительстве новый случай коронавируса

Заболевание проходит бессимптомно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Сегодня у министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова по результатам тестирования был подвержен COVID-19», — сообщают в пресс-службе министерства. В сообщении отмечено, что Батмазов почувствовал недомогание 21 сентября, выраженных симптомов не было. Известно, что министр лечится дома, заболевание проходит бессимптомно. «Определен круг контактных лиц, они находятся под наблюдением специалистов», — говорится в сообщении министерства.

Ранее коронавирус подтвердился у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона госпитализирован, работает из больницы. Коронавирус также подтвержден у замглавы администрации губернатора края Николая Иванова.