21 сентября 2020
20 сентября 2020

В пермском правительстве новый случай коронавируса

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Заболевание проходит бессимптомно Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Сегодня у министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова по результатам тестирования был подвержен COVID-19», — сообщают в пресс-службе министерства. В сообщении отмечено, что Батмазов почувствовал недомогание 21 сентября, выраженных симптомов не было. Известно, что министр лечится дома, заболевание проходит бессимптомно. «Определен круг контактных лиц, они находятся под наблюдением специалистов», — говорится в сообщении министерства.

Ранее коронавирус подтвердился у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона госпитализирован, работает из больницы. Коронавирус также подтвержден у замглавы администрации губернатора края Николая Иванова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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