Депутат пермского парламента попала в больницу с коронавирусом

Коновалова проходит лечение в больнице Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова заразилась коронавирусом. На своей странице в Facebook она сообщила, что пропустит ближайшее заседание парламента, поскольку проходит лечение в Пермской краевой клинической больнице.

«Вынуждена пропустить нынешнее пленарное заседание законодательного собрания. Ушла на больничный (COVID-19). Нахожусь в надежных руках специалистов Пермской краевой клинической больницы, чьему плану лечения и выбранной тактике полностью доверяю», — написала Коновалова, уточнив, что чувствует себя «удовлетворительно».

О заражении коронавирусом сообщил на своей странице в Instagram и глава Добрянского городского округа Константин Лызов. «Несмотря на всем меры предосторожности, у меня подтвердился COVID-19», — сообщил мэр. Он пояснил, что лечится в краевой больнице.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился депутат краевого парламента Олег Постников, а также депутатов Пермской городской думы Илья Лисняк и Наталья Рослякова. Инфекция выявлена и у замглавы Перми Виктора Агеева. Сейчас лечение от COVID-19 проходит победивший на выборах губернатора Дмитрий Махонин, а в краевом правительстве ужесточают меры соблюдения требования безопасности.